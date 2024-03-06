Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Taşköprü Belediyesi İtfaiyesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre,İstanbul’dan Sinop’un Gerze ilçesine gittiği öğrenilen Hilmi B. (72) idaresindeki 52 DT 302 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Hilmi B. ve Yasin B. (26) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.