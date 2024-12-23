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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.12.2024 15:26
  • Giriş: 23.12.2024 15:26
  • Güncelleme: 23.12.2024 15:26
Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesinin Arıkonak Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Hakan Aslan ile Hikmet Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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