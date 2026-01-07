Otomobil, şarampole yuvarlandı; sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. O.P., kullandığı 10 ASZ 115 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü O.P. ile yanındaki S.Ö, yaralandı. Yaralı 2 kişi, itfaiye ekiplerinin tarafından bulundukları yerden 40 dakikalık bir çaba sonucunda çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

