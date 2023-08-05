Otomobil, seyir halindeyken alev aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Tatilden dönen 3 kişilik ailenin içinde olduğu, Şenol Şafak (66) idaresindeki otomobil, İstanbul yönüne giderken motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Otomobili emniyet şeridine çeken Şafak ile yanındaki 2 kadın yolcu araçtan inerken, alevler bir anda tüm otomobili sardı.

Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.