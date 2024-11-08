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Otomobil su kanalı korkuluklarına çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.11.2024 13:04
  • Giriş: 08.11.2024 13:04
  • Güncelleme: 08.11.2024 13:04
Kaynak: İHA
Otomobil su kanalı korkuluklarına çarptı: 1 yaralı

Karabük’te su kanalı korkuluklarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıklevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi istikametine seyir halinde olan L.U. yönetimindeki 34 TL 3186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalı koruma demirlerine çarptı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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