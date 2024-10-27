Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Osmandede mevkisinde meydana geldi. Cuma Barkodat’ın (53) kontrolünü yitirdiği 34 HT 0889 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki Aziz Kutluktemur (75) ve Hasan Kutluktemur (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Aziz Kutluktemur da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.