Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Isparta’da kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada sürücü yaralandı.



Kaza, Isparta’nın Gelendost ilçesi Afşar köyü Üzüm Bağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (76) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.