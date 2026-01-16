Otomobil sulama kanalına düştü: 19 gündür aranan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü H.G.’den 19 gün sonra acı haber geldi. Valilik, kayıp sürücünün Suriye’deki Harekât Bölgesi’nde, Türkiye sınırına 24 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. H.G.’nin cenazesi adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025’te sulama tahliye kanalına düşen otomobilde kaybolan sürücüden 19 gün sonra acı haber geldi.
Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından, kanalda kaybolan H.G.’nin bulunması için Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kapsamlı arama çalışmaları yürütüldü.
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, kayıp sürücünün 15 Ocak 2026 günü saat 18.00 sıralarında Suriye’deki Harekât Bölgesi’nde Telabyad sınırları içerisinde, Türkiye sınırına yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.
Gerekli işlemlerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirilen H.G.’nin, adli sürece ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.