Otomobil takla atarak durabildi; 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli yolunda meydana gelen kazada otomobil taklalar atarak durabildi.

Kaza, öğlen saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; otomobil seyir halinde ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı.

Metrelerce sürüklenen otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerek durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.