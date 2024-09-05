Otomobil takla atıp şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin taklalar atarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Mehmet Y. idaresindeki 27 BKU 89 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Songül Y., Zeynep Reyhan Y. ve Gülbahar Ç. yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.