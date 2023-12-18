Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Kozlu İtfaiyesi’ne bağlı ekiplerin zamanla yarıştığı kazada sıkıştığı yerden kurtardığı 90 yaşındaki sürücü Hüseyin Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozlu ilçesine bağlı Dereköy mevkisinde yaşandı. 90 yaşındaki Hüseyin Mutlu idaresindeki 67 NA 120 plakalı aracıyla seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen araçta bulunan sürücü Hüseyin Mutlu, yolcular Döndü Mutlu (69) ve İsmail Dinç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı yaralılardan sürücü Hüseyin Mutlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Hüseyin Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.