Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta’da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Gelendost ilçesi Madenli-Bağıllı köyleri arası D330 kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 07 L 6386 plakalı E.D. (66) idaresinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.

Çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği, otomobilde yolcu olarak bulunan G.D. (67) ve M.U.’nun (60) yaralandığı belirlendi.

Sürücü E.D.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.