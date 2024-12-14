Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza saat 24.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İznik istikametinden Gemlik İstikametine doğru gitmekte olan Adnan D. (61) idaresindeki 16 ZD 257 plakalı otomobil Akharem kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.



Otomobil yolda savrularak ters döndü. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan otomobil sürücüsü Adnan D. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Mümin Ali K. (64) isimli şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Araçta bidonlarla bulunan zeytinyağları ise etrafa saçıldı.

Yolda trafik kontrollü sağlandı

Kaza sonrasında yolda ters dönen otomobil nedeniyle trafik jandarma kontrolünde tek şeritten sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.