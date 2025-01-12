Otomobil takla attı: 2 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Feke kara yolu Sırelif mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 DD 450 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Samet Ç. ve Mustafa E., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.