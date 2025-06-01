Otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Eğriçay Köprüsü civarında gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen HJ 010 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.