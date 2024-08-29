Otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü -Durağan karayolu Yağınözü mevkiinde Bayram Algan yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

Kazada yaralanan otomobil sürücü Bayram Algan, araçta bulunan Zülbiye Algan ve Egemen Algan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.