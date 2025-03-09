Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobil takla attı: 3’ü çocuk, 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.03.2025 20:08
  • Giriş: 09.03.2025 20:08
  • Güncelleme: 09.03.2025 20:08
Kaynak: DHA
Otomobil takla attı: 3’ü çocuk, 6 yaralı

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, takla atan otomobildeki 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 553. Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 EAF 677 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol