Otomobil takla attı: 3’ü çocuk, 6 yaralı
Kaynak: DHA
Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, takla atan otomobildeki 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 553. Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 EAF 677 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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