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Otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 21:54
  • Giriş: 09.06.2025 21:54
  • Güncelleme: 09.06.2025 21:54
Kaynak: İHA
Otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı

Sivas’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Güneş köyü mevkiinde meydana geldi. N.G. yönetimindeki 11 EL 823 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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