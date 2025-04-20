Otomobil takla attı: 4 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde Tofaş-Fiat marka otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zile-Alaca kara yolu Çopraşık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametine seyir halinde olan İbrahim G. (40) yönetimindeki 34 CUE 374 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde taka atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki Fatma G. (39), Mimar G., (34) ve Y.G. (11) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.