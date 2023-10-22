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Otomobil takla attı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 17:13
  • Giriş: 22.10.2023 17:13
  • Güncelleme: 22.10.2023 17:13
Kaynak: İHA
Otomobil takla attı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Cuma Ali Çıra idaresindeki 06 BFU 710 plakalı otomobil Belören beldesi yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. 

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolcular Elif, Tuğrul, Buse ve Livanur Çıra yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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