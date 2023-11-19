Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gürün’ün Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. B.Ç. idaresindeki 06 CSJ 745 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

Kazada sürücü B.Ç. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

B.Ç., ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.