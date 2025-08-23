Otomobil tarlaya düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Ercan KOLKU/ EMET(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Emet Hisarcık yolu Doğanlar köyü yolunda meydana geldi. Lütfü E. yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Kazada otomobil sürücüsü Lütfü E., (49) ve araçta bulunan H.T., E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10), H.E. (41) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına yaralılardan H.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI