Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bolu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.



Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti ilçesine seyreden Emre Sefa B. idaresindeki 14 EE 305 plakalı otomobil, Çavuşderesi köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Emre Sefa B., yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.