Otomobil tarlaya uçtu, dede ve iki torunu yaralandı

Zonguldak’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Kazada dede ve iki torunu yaralandı.

Zonguldak-Ankara karayolu Eceler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Plakası henüz öğrenilemeyen araçta bulunan sürücü Ç.Ö. (62) ile torunları D.D. ve S.D. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.