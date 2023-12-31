Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü yakınlarında Mehmet Çiçek idaresindeki 33 AJP 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Çiçek ile otomobilde bulunan Muhammed Akalın yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.