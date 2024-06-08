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Otomobil tarlaya yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’da otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.06.2024 23:55
  • Giriş: 08.06.2024 23:55
  • Güncelleme: 08.06.2024 23:55
Kaynak: İHA
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 5 yaralı


Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34JC 0717 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı.
Meydana gelen kazada sürücü M.A. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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