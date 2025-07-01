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Otomobil tarlaya yuvarlandı

Ajans Haberleri
  • 01.07.2025 12:32
  • Giriş: 01.07.2025 12:32
  • Güncelleme: 01.07.2025 12:32
Kaynak: İHA
Otomobil tarlaya yuvarlandı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Yolu üzerinde Osman B., idaresindeki 02 FN 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza sonrasında araç tarla içerisinden çıkarıldı.

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