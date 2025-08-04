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Otomobil ters döndü: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 12:48
  • Giriş: 04.08.2025 12:48
  • Güncelleme: 04.08.2025 12:48
Kaynak: İHA
Otomobil ters döndü: 4 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ters döndü 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşis Mahallesi Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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