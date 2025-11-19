Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; belediye işçisi öldü
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki belediye işçisi Nasuh Sarıöz (44), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıgöl Belediyesi Mezarlık işleri Müdürlüğü'nde görevli Nasuh Sarıöz yönetimindeki 45 H 6360 plakalı otomobil, yolun sağında, park halindeki 34 GY 9953 plaklı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Nasuh Sarıöz, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarıöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sarıöz'ün cansız bedeni Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan TIR şoförü H.K.'nın gece saatlerinde arıza yapan aracı güvenlik şeridine çektiği öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.(DHA)
