Otomobil, TIR'a ve bariyerlere çarptı; 2’si çocuk 5 yaralı

Şerife Serap KARA/MERZİFON-Amasya, (DHA)-AMASYA'nın Merzifon ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a ve bariyerlere çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Merzifon Galericiler Sitesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet B. yönetimindeki 34 BCZ 586 plakalı otomobil, Şakir Y. yönetimindeki park halindeki 55 ANF 547 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, savrularak demir bariyerlere çarptı. Kazada 2 sürücü ile Buket B., Ege B. (4) ve Efe B. (6), yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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