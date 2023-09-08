Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün eşi ise yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu Belenbaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametine seyir eden Mesut Çevik’in (72) kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan N.M. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mesut Çevik’in eşi Şükriye Çevik (70) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şükriye Çevik’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.