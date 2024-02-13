Otomobil TIR’a çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobilin tır’a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum yolu Mavi Ocak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Adem B. (22) yönetimindeki 23 HR 147 plakalı otomobil, Abdulsamet Ş. yönetimindeki 06 KVR 79 plakalı Tır’a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttı. Kazada sürücü Adem B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Murat T. (21) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan sürücü Adem B., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.