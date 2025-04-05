Otomobil tırın altına girdi: 4 ölü

(İSTANBUL)- Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza İstanbul'un Pendik ilçesinde sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyolda hızla gelen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle o sıra gişelerde bulunan tıra arkadan çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin, hızla gelip tıra çarptığı görülüyor.

Yerlikaya: ''Bayram tatilinin ilk 7 gününde 62 vatandaşımız hayatını kaybetti''

Kaza anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 388 vatandaşımız ise yaralandı.

Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 4 kişi hayatını kaybetti.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7'inci günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce; 628 bin 532 araç denetlendi. 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."