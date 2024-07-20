Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gözpınar Mahallesi’nin Gülbeyler Obası mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, yoldan çıkarak metrelerce yüksekten uçuruma yuvarlandı.

Kaza ihbarını alan itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Otomobilde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.