Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan G. idaresindeki otomobil ile Resul Ekrem K. yönetimibdeki hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücü Furkan G. ve ticari araçta bulunan Sercan K., yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.