Otomobil ve ticari araç çarpıştı

Çorum’un Alaca ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet A, yönetimindeki icari araç ile Alperen A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Alperen A. ile otomobilde bulunan Beyza A. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.