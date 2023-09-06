Otomobil yakıt tankerine çarptı; sürücü yaralandı, eski eşi öldü

Samsun'da otomobilin yakıt tankerine arkadan çarptığı kazada Sevinç Usta (32) hayatını kaybetti, eski eşi Mustafa Şahin (35) ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Şahin'in kontrolünü yitirdiği 55 BAY 37 plakalı otomobil, Ümit Ş. idaresindeki 60 RA 622 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada sürücü Şahin ile yanındaki eski eşi Sevinç Usta, ağır yaralandı. Şahin, sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne, Usta ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevinç Usta, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü Ümit Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.