Otomobil yan yola uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Samsun’un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yan yola uçtu. Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı.



Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 10 H 7583 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Tosköy Kavşağı Üst Geçit girişinde yoldan çıkarak yan yola uçtu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası kayıplara karışan otomobil sürücüsüne ulaşamadı. Polis ekipleri sürücüsü bulunamayan otomobili otoparka kaldırdı. Bafra Devlet ve özel hastanede yapılan araştırmalarda sürücünün izine rastlanmadı. Sürücünün akıbeti ise merak konusu oldu. Polis ekipleri sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.