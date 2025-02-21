Otomobil, yaya ile kamyonete çarptı; o anlar kamerada

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta otomobilin kaldırımdaki yaya ile kamyonete çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. C.T. idaresindeki 21 AFA 978 plakalı otomobil, kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Bayram Y.'ye, ardından da park halindeki 27 SY 452 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Bayram Y. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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