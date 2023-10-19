Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Sinop’ta otomobilin yayalara çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesi Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan S.G. idaresindeki 57 AZ 053 plakalı otomobil trafik ışıklarının bulunduğu mevkide yolun karşısına geçmeye çalışan Döndü Kayıkçı ile Derya Aynur Bekar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.