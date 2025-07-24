Otomobil yayaya çarptı, 60 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

Sivas’ta otomobilin çarptığı 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Suşehri ilçesi Boyalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Y.A. idaresindeki 34 SZ 8452 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Yılmaz’a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye sevk edilen Yakup Yılmaz, hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Yakup Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.