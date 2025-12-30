Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)-AMASYA'da köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Emre Gülsoy (29) hayatını kaybetti, yanındaki Batuhan K. (34) yaralandı.

Kaza, gece yarısı kent merkezindeki İstasyon Köprüsü üzerinde meydana geldi. Emre Gülsoy'un kontrolünü yitirdiği 26 ER 251 plakalı otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Gülsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kendi imkanları ile sudan çıkan Batuhan K. de ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülsoy'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobil vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

FOTOĞRAFLI