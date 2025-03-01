Otomobil, yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da otomobil, apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü; sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'ta meydana geldi. Mustafa P. idaresindeki 23 FK 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Kazada Mustafa P. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa P., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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