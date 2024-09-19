Otomobil yol kenarında asılı kaldı, araçtaki çift ölümden döndü

Kastamonu’da mantar topladıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan çiftin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Araçta bulunan çift kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 37 ACK 367 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada yoldan çıktı.

Yol kenarında asılı kalan otomobil tarlaya yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Çevreden geçen diğer sürücüler, otomobili bulunduğu yerde sabitlenmeye çalıştı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ö.T. ve Ş.T., vatandaşların yardımı ile araçtan çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla otomobil bulunduğu yerden çıkartıldı.

Otomobilden bulunan çiftin bölgeye mantar toplamak için bulunduğu, eve dönmek isterken kazanın meydana gediği öğrenildi.