Otomobilde bir devrin sonu gelebilir: Çin yasakladı

Çin, elektrikli araçlarda gömme (gizli) kapı kolunu yasaklayan ilk ülke oldu. Düzenleme 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

Güvenlik gerekçesiyle alınan bu karar, Elon Musk’ın sahibi olan Tesla ile yaygınlaşan kapı kolları için kötü haber anlamına geliyor.

Çin’de Xiaomi’nin elektrikli araçlarının karıştığı iki ölümcül kazada, olası elektrik kesintileri nedeniyle kapıların açılamadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Ülke medyasındaki haberlere göre, araçlarda artık içte ve dışta mekanik açma düzeneği şartı aranacak.

Ministry of Industry and Information Technology tarafından yayımlanan yönetmelik, bagaj hariç tüm yolcu kapılarının dış yüzeyinde, kapı koluna erişim sağlayacak en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm ölçülerinde bir girinti bulunmasını zorunlu kılıyor. Araç içinde ise kapının nasıl açılacağını gösteren, en az 1 cm x 0,7 cm boyutlarında işaretlerin yer alması gerekecek.

İKİ YILLIK GEÇİŞ SÜRECİ

BBC’nin aktardığı haberde, yetkililerden onay almış ve Çin pazarına girişin son aşamasında bulunan modeller için tasarımlarını güncellemeleri amacıyla iki yıllık geçiş süresi tanınacağı ifade edildi.

Gizli kapı kolları, elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araçları kapsayan Çin’in “yeni enerji araçları” (NEV) pazarında oldukça yaygın. Devlete bağlı China Daily’nin verilerine göre, ülkede en çok satan 100 NEV modelinin yaklaşık yüzde 60’ında bu tasarım kullanılıyor.

Kurallar yalnızca Çin’de satılacak araçları kapsasa da, ülkenin küresel otomotiv sektöründeki ağırlığı nedeniyle kararın dünya genelinde yankı bulması bekleniyor. Tesla’nın kapı kolları hAlihazırda ABD’li güvenlik kurumlarının incelemesi altında. Avrupa’da da benzer düzenlemeler gündemde.

Kasım ayında ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Tesla’nın elektrikli kapı kollarının aniden devre dışı kaldığı ve çocukların araç içinde mahsur kaldığı yönündeki şikâyetler üzerine soruşturma başlatmıştı. NHTSA, Tesla’nın 2021 Model Y araçlarına ilişkin dokuz şikâyet aldığını, dört vakada sürücülerin sorunu çözmek için cam kırmak zorunda kaldığını açıklamıştı.