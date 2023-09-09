Otomobilde esrarla yakalanan şüpheliler, birbirini suçladı

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptığı otomobilde, çantada 4 paket halinde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve birbirini suçlayan 4 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu.

Ekiplerin otomobilde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, arka koltukta bulunan çantada 4 paket halinde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Selim K. ile yanındaki Beyza P., Yakup H. ve Kazım Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde birbirini suçlayan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.