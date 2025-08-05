Otomobilde ÖTV öncesi satışlar arttı

Ekonomi Servisi

ÖTV düzenlemesi öncesinde otomotiv satışları, temmuz ayında da 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Temmuz 2025’te otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 14,71 artışla 84 bin 195 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 13,96 artarak 23 bin 523 adet oldu.