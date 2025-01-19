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Otomobilde, sosyal medya için video çekerken motosiklet kazasını görüntüledi

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 16:34
  • Giriş: 19.01.2025 16:34
  • Güncelleme: 19.01.2025 16:34
Kaynak: DHA
Otomobilde, sosyal medya için video çekerken motosiklet kazasını görüntüledi

Yiğithan HÜYÜK Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, otomobilde ilerlediği sırada sosyal medya için video çeken kişi, motosikletin yaptığı kazayı kayda aldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle Demirtaş Yolu Caddesi'nde ilerleyen sürücüyle arkadaşı sosyal medya için video çekmeye başladı. Bir süre sonra sol şeritte ilerleyen motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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