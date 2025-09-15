Otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir otomobilde seyahat edenlerin camlarından sarktıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobildeki kişiler, camlardan dışarı çıkıp tehlikeli halde yolculuk yaptı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aracın sürücüsü, bir süre bu şekilde ilerleyip ardından gözden kayboldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI