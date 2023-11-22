Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 ecstasy hap ve 41 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobille şehre uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün, Kemalpaşa'da durdurulan araçta özel eğitimli narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 ecstasy hap ve 41 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.